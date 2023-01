Business news: Vestas annuncia investimento da 300 milioni di dollari in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda danese produttrice di turbine eoliche Vestas ha annunciato un piano d'investimento da 300 milioni di dollari in Corea del Sud. L'annuncio è giunto nel corso di una cerimonia a margine dell'annuale incontro del Forum di Davos in Svizzera. Alla cerimonia ha partecipato il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol. Il piano dell'azienda prevede la realizzazione in Corea del Sud di un grande impianto per la produzione di componenti per turbine eoliche da destinare all'esportazione nell'Asia-pacifico. L'amministratore delegato di Vestas, Henrik Andersen, ha discusso l'affare con il ministro del Commercio, dell'industria e dell'energia coreano, Lee Chang-yang. (Git)