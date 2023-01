Business news: semiconduttori, Taiwan stipula contratto di collaborazione con lituana Teltonika

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di ricerca sulla tecnologia industriale di Taiwan (Itri) ha stipulato un contratto con la società tecnologica lituana Teltonika incentrato sulla condivisione di tecnologia relativa ai semiconduttori. Stando alle disposizioni, la multinazionale lituana potrà utilizzare nella sua linea di produzione le licenze di Itri relative ai microchip, mentre il ministero degli Esteri di Taiwan garantirà sovvenzioni per 10 milioni di euro. Altri quattro saranno investiti da Teltonika, che punta ad istituire una sua linea di produzione con tecnologia taiwanese entro il 2027. La stipula dell’accordo è stata definita di “portata storica” dal ministro degli Esteri di Vilnius, Gabrielius Landsbergis, secondo cui l’intesa "apre opportunità per lo sviluppo di una nuova industria ad alto valore aggiunto in Lituania". (Cip)