Business news: Indonesia, banca centrale alza tasso d'interesse di altri 25 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca centrale dell'Indonesia ha stabilito un nuovo rialzo del tasso d'interesse di 25 punti base nel tentativo di bilanciare la necessità di tenere a freno l'inflazione con quella di salvaguardare la ripresa economica. Lo ha annunciato lo stesso istituto in un comunicato. Il tasso di riferimento è ora al 5,75 per cento, al livello massimo da tre anni a questa parte. Il governatore Perry Warjiyo ha preannunciato anche la possibilità di nuovi rialzi nel prossimo periodo, sulla base dell'andamento dell'inflazione di base e delle prospettive di crescita economica. Tuttavia, ha aggiunto, "i rialzi decisi sin da agosto sono sufficienti ad assicurare che l'inflazione 'core' resti nell'obiettivo del 2-4 per cento". Il tasso d'inflazione a dicembre è salito al 5,51 per cento rispetto al 5,42 per cento registrato a novembre su base annuale. (Fim)