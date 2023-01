Business news: Cathay Pacific, perdite nette 2022 potrebbero arrivare a 900 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific potrebbe registrare perdite nette per circa 900 milioni di dollari nel 2022, superiori del 27 per cento rispetto all’anno precedente. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato Ronald Lam Siu-por, ripreso dal quotidiano “South China Morning Post”. Il dirigente si è tuttavia detto fiducioso in merito alla possibilità della compagnia di recuperare il 70 per cento della sua capacità pre-pandemica entro la fine del 2023. Già nel mese di dicembre il numero di passeggeri che ha scelto Cathay Pacific per volare è aumentato del 768,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Sempre nell’ultimo mese dello scorso anno, però, la compagnia ha operato a circa il 32 per cento della propria capacità pre-pandemica, ben al di sotto dell’80 per cento registrato da una linea aerea concorrente come Singapore Airlines. “Sono molto incoraggiato dalla tendenza di miglioramento nelle nostre operazioni e nei nostri risultati finanziari mostrata nella seconda metà del 2022”, ha affermato Lam. (Cip)