Usa: nuovi documenti classificati trovati nella residenza di Biden in Delaware

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha trovato nuovi documenti classificati durante le ricerche condotte nella residenza privata del presidente Joe Biden a Wilmington, in Delaware, dopo il ritrovamento di materiali secretati avvenuto a novembre nel garage della struttura e in un vecchio ufficio a Washington che Biden ha utilizzato durante il suo mandato da vicepresidente. Lo ha confermato in una nota l’avvocato personale del presidente Usa, Bob Bauer, precisando che la scoperta è avvenuta venerdí scorso, durante una ricerca durata circa 12 ore. “I funzionari del dipartimento della Giustizia hanno trovato una serie di materiali, tra cui sei documenti classificati risalenti al mandato del presidente Biden al Senato e alla vicepresidenza degli Stati Uniti”, ha detto Bauer, aggiungendo che lo staff della Casa Bianca era presente durante le ricerche avvenute venerdì. (Was)