Business news: Egitto, esportazioni in aumento del 23,3 per cento da gennaio a ottobre 2022

- I dati dell'Agenzia centrale per la mobilitazione pubblica e le statistiche dell'Egitto (Capmas) hanno rivelato un aumento del valore delle esportazioni egiziane del 23,3 per cento nei primi dieci mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Da gennaio a ottobre 2022 il valore delle esportazioni è stato di 42,8 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 34,7 miliardi di dollari nello stesso periodo del 2021. La Spagna è stata il primo Paese importatore di prodotti egiziani, con un valore di 3,1 miliardi di dollari, seguita dalla Turchia con 3,1 miliardi di dollari, dall'Italia con 2,8 miliardi di dollari, dagli Stati Uniti e dall'Arabia Saudita con 2 miliardi di dollari ciascuno. (Cae)