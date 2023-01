Business news: Arabia Saudita, l'inflazione annua sale al 3,3 per cento a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso d'inflazione annua in Arabia Saudita è salito al 3,3 per cento a dicembre, in aumento rispetto al 2,9 per cento di novembre. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Autorità generale per le statistiche saudita, secondo cui gli aumenti dei prezzi sono guidati principalmente dai costi delle abitazioni. I prezzi sono aumentati dello 0,3 per cento mese su mese a dicembre, rispetto a un aumento mensile dello 0,1 per cento a novembre. I costi per abitazioni, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, con un peso del 25,5 per cento nel paniere dei consumatori, sono aumentati del 5,9 per cento rispetto all'anno precedente e dello 0,9 per cento in più rispetto a novembre. L'Autorità statistica ha affermato che l'aumento è "dovuto all'aumento dell'1,1 per cento degli affitti per le abitazioni". I prezzi di alimenti e bevande, che sono stati il principale motore dell'inflazione per gran parte del 2022, sono diminuiti dello 0,1 per cento su base mensile, sebbene siano in aumento del 4,2 per cento rispetto a dicembre 2021. "L'indice annuo dei prezzi al consumo per il 2022 è aumentato del 2,5 per cento rispetto al 2021, influenzato principalmente dall'aumento dei prezzi di alimenti e bevande del 3,7 per cento e dei prezzi dei trasporti del 4,1 per cento, a causa del loro peso nell'indice", hanno fatto sapere le autorità saudite. (Res)