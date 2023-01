Business news: l'Italia si conferma il primo partner commerciale della Libia, +80,48 per cento di export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell’Italia verso la Libia sono cresciute, nei primi 10 mesi del 2022, dell’80,48 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2021, con 1,765 miliardi di euro ed una quota di mercato del 13,21 per cento. L’Italia - si legge sulla pagina internet dell'ambasciata a Tripoli - ha superato la Cina ed è ora il secondo Paese fornitore della Libia dopo la Turchia che ha totalizzato 2,23 miliardi di euro e +19,4 per cento rispetto ai primi 10 mesi del 2021 con una quota di mercato del 16,72 per cento. La Cina si posiziona al terzo posto con 1,762 miliardi di euro, +21,24 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 ed una quota di mercato del 13,19 per cento. Al quarto e quinto posto si collocano Grecia e Belgio, rispettivamente con il 12,2 per cento e l’8,14 per cento di quota di mercato. Invece, le importazioni in Italia dalla Libia sono cresciute del 74,74 per cento con 8,41 miliardi di euro. L’Italia si conferma, nei primi 10 mesi del 2022, il primo mercato di destinazione dell’export della Libia con una quota di mercato del 28,09 per cento davanti a Spagna (10,7 per cento e 3,2 miliardi di euro), Germania (9,01 per cento e 2,70 miliardi di euro), Cina (7,81 per cento e 2,33 miliardi di euro). Seguono, in ordine, Grecia, come variazione nei primi 10 mesi 2022/2021, (+215,79 per cento e 1,98 miliardi di euro), Stati Uniti (+18,3 per cento e 1,85 miliardi di euro), Francia (+23,94 per cento e 1,8 miliardi di euro) e Paesi Bassi (+18,81 per cento e 1,66 miliardi di euro). L'Italia si conferma anche come primo Paese per interscambio. Nei primi 10 mesi del 2022, l’interscambio Italia-Libia ha raggiunto i 10,17 miliardi di euro con un +75,71 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 e una quota di mercato del 23,5 per cento davanti a Cina (9,47 per cento di quota di mercato con 4,1 miliardi di euro), Grecia (8,33 per cento con 3,61 miliardi di euro), Spagna (8,23 per cento con 3,56 miliardi di euro), Germania (7,19 per cento - 3,11 miliardi di euro), Turchia (6,59 per cento - 2,85 miliardi di euro), Stati Uniti (4,8 per cento - 2,08 miliardi di euro). (Res)