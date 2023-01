Business news: Etiopia-Emirati, premier Ahmed "soddisfatto" per accordo energetico firmato ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed si è detto "soddisfatto" dell'accordo siglato con gli Emirati Arabi Uniti per lo sviluppo di due impianti solari fotovoltaici con una capacità combinata fino a 500 megawatt (Mw) in Etiopia. "L'Etiopia dispone di risorse energetiche rinnovabili senza pari. L'obiettivo globale di emissioni nette zero offre una grande opportunità economica per sfruttare le nostre risorse rinnovabili e garantire l'accesso a energia abbondante, pulita e conveniente per l'Etiopia e non solo", ha scritto Ahmed su Twitter. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha ricevuto presso il palazzo Qasr al Shati il primo ministro etiope Abiy Ahmed, in visita nel Paese del Golfo per partecipare alla Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i due Paesi e delle modalità per rafforzarle e hanno assistito alla firma di un accordo che vede protagonisti il governo di Addis Abeba e la società emiratina Masdar per lo sviluppo di progetti di energia solare in Etiopia dalla capacità produttiva di 500 Mw in una prima fase e con la possibilità di arrivare a 2 mila Mw in un secondo momento. (Res)