"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- LAZIO 2023- Manifestazione di Fratelli d'Italia con la partecipazione dell'onorevole Fabio Rampelli, vice presidente della Camera, il ministro Adolfo Urso, i consiglieri comunali e municipali di Fd'I. Insieme alla candidata Marika Rotondi saranno illustrate le proposte di Fratelli d'Italia per la Regione Lazio. Interverrà il candidato presidente Francesco Rocca. Teatro Brancaccio di Roma, via Merulana, 244 (Ore 10:00).- Il candidato alle prossime elezioni regionali del Lazio, Valerio Novelli del M5s incontrerà cittadini e associazioni di categoria per un confronto sugli obiettivi raggiunti in Regione Lazio e sui programmi futuri in vista delle elezioni regionali. Auditorium dell'Hotel Casa Tra Noi, via Monte del Gallo 113, Roma. (Ore 17:30). (Rer)