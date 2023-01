Business news: Kirghizistan, dalla Bers prestito da 8,8 milioni di euro per la ristrutturazione di una centrale idroelettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kirghizistan beneficerà di un prestito da 8,8 milioni di dollari e di una donazione da 5 milioni di dollari dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) per la modernizzazione della centrale idroelettrica di Lebedinovskaya, nel nord del Paese. Lo ha reso noto il deputato Dastan Bekeshev, spiegando che la bozza di accordo è stata presentata alla commissione parlamentare per gli Affari economici e fiscali. Il prestito avrà un periodo di grazia di 15 anni al tasso d'interesse dell'un per cento, ha aggiunto Bekeshev. La centrale è operativa dal 1948. (Res)