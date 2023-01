Craxi: figlia Stefania, grazie a cittadini e gruppi politici presenti ad Hammamet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un compendio prezioso non solo per trovare notizie ma un riferimento con cui condividere suggestioni afferenti alla dimensione internazionale e locale" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Anche quest'anno Hammamet si è riempita di amici e compagni giunti dall'Italia per rendere omaggio alla memoria di Bettino Craxi nel ventitreesimo anniversario della sua scomparsa. Li ringrazio tutti, ogni volta è un'emozione vederli nel piccolo cimitero cristiano ai piedi della Medina, accanto ai tanti tunisini presenti, che pure loro non hanno mai dimenticato 'monsieur le President'". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia che aggiunge: "Anche quest'anno, poi, la politica italiana ha celebrato la figura dello Statista che ha dedicato la vita al suo Paese, ed è per questo che rivolgo un ringraziamento sentito ai rappresentanti dei partiti e dei gruppi parlamentari presenti qui in Tunisia".(Rin)