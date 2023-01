Business news: Thales Alenia Space fornisce soluzione di ricerca e soccorso Meolut Next

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha siglato un contratto con Appworks, primo contraente industriale, per la fornitura di una catena operativa completa di Ricerca e salvataggio (Sar), basata sul servizio Meosar di Cospas-Sarsat alla Thailandia. Lo riferisce un comunicato dell'azienda. La soluzione consentirà di rilevare e localizzare istantaneamente qualsiasi segnale di soccorso emesso da un radiofaro Cospas-Sarsat a terra, in aria e in mare in un raggio di 2.500 chilometri con centro in Bangkok, utilizzando principalmente il sistema di posizionamento satellitare di Galileo. Questa soluzione comprende anche la fornitura di un Centro di controllo missione (Mcc) dedicato alla gestione e alla distribuzione degli allarmi e di un Centro di coordinamento soccorsi (Rcc) per gestire tutte le attività di ricerca e soccorso (forze armate, guardie costiere, soccorso in mare ecc.). (Com)