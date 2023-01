Business news: Google annuncia il taglio di 12 mila dipendenti, il 6 per cento del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso statunitense del digitale Google taglierà 12 mila posti di lavoro, oltre il 6 per cento del personale che impiega in tutto il mondo. Lo ha fatto sapere il direttore generale Sundar Pichai in un'email ai dipendenti, assumendosi "la piena responsabilità di tutte le decisioni assunte sin qui". L'annuncio è stato già accolto favorevolmente a Wall Street, dove le azioni della società madre Alphabet hanno guadagnato l'1,8 per cento nella sessione pre-mercato. Nel corso del 2022 le stesse azioni avevano perso il 30 per cento del valore. Google è l'ultimo colosso tecnologico Usa ad annunciare un importante taglio del personale dopo Meta, Twitter e Amazon. "Questi sono momenti importanti che ridefiniscono la nostra attenzione, rivedono la nostra base di costi e dirigono i nostri talenti e i nostri capitali verso le principali priorità", ha scritto Pichai nel suo messaggio. Secondo il dirigente di origini indiane, la compagnia ha "una importante opportunità" di fronte a sé con l'intelligenza artificiale, un settore nel quale la competizione è sempre più serrata. Pichai ha anche precisato che ai dipendenti licenziati sarà corrisposta una liquidazione di almeno 16 settimane e sei mesi di benefici sanitari negli Stati Uniti. (Was)