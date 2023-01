Business news: Cina, nuovo vaccino mRna di Sinopharm pronto per test clinici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino mRna contro il Covid-19 prodotto dalla casa farmaceutica cinese Sinopharm è pronto per i test clinici. Lo ha annunciato oggi la società sulla piattaforma social WeChat, aggiungendo che il suo stabilimento di Shanghai è già in grado di produrre fino a 2 miliardi di dosi l’anno. L’approvazione è giunta ieri dall’Amministrazione nazionale per i prodotti medici. Il vaccino sperimentale, si legge nel comunicato, è modellato sulla variante Omicron e non sul virus originale Sars-Cov-2, e usa un nuovo design antigenico che rafforza la capacità dei pazienti di sviluppare anticorpi neutralizzanti per difendere le cellule da agenti patogeni. Finora Sinopharm ha prodotto solo vaccini inattivati, basati su una tecnologia meno avanzata che prevede l’iniezione di una forma indebolita o inattivata del virus. Questi si sono tuttavia dimostrati meno efficaci nella lotta contro il Covid rispetto ai vaccini mRna. (Cip)