Business news: Oman firma accordo con Hyundai per la costruzione di due navi metaniere

- L'Omani International Logistics Group (Asyad) ha firmato un accordo con la compagnia Hyundai Samho Heavy Industries per la costruzione di due moderne metaniere. Lo ha reso noto la stessa società in un comunicato, secondo cui "Asyad per il trasporto marittimo", una controllata del gruppo "Asyad", ha firmato un accordo per la costruzione delle due navi, con l'obiettivo di coprire la crescente domanda dei clienti del gruppo per i servizi di logistica energetica, e anticipare la prevista crescita globale della domanda di trasporto del gas. Asyad per il trasporto marittimo mira a costruire le due navi cisterna, secondo la dichiarazione, "per migliorare la sua flotta diversificata e supportarla con le più recenti navi metaniere, e aumentare le sue capacità nel trasporto marittimo per coprire la prevista crescita della domanda di gas naturale". (Res)