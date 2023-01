Business news: “South China Morning Post”, Cina punta a “golden share” in Tencent e Alibaba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina si sta muovendo per acquisire delle “golden share” nelle unità dei colossi tecnologici Alibaba e Tencent, ovvero quote di minoranza con diritti speciali di circa l’un per cento. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, ricordando che queste particolari azioni vengono acquistate da fondi o società sostenute dal governo, che possono così acquisire diritto di veto su alcune decisioni aziendali e nominare propri rappresentanti nei consigli d’amministrazione. Stando a quanto riferito dal database aziendale Qichacha, un’entità del fondo di investimento statale istituito dall’Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac) ha acquisito una quota dell’un per cento nella filiale di Alibaba Guangzhou Lujiao Information Technology il 4 gennaio scorso. (Cip)