Business news: pubblicità ingannevole, per gli influencer indiani obbligo di trasparenza su legami con aziende

- Celebrità e influencer indiani che promuovono prodotti o servizi sulle piattaforme “social” dovranno rendere espliciti i loro legami con le aziende che li producono o li forniscono. Lo ha stabilito il governo indiano, che oggi ha pubblicato una guida a tutela dei consumatori dalla pubblicità ingannevole. Il vademecum (dal titolo “Endorsements Know-hows!”) è stato presentato dal ministero degli Affari dei consumatori, del cibo e della distribuzione pubblica per definire i comportamenti corretti ai sensi della legge Consumer Protection Act del 2019, dei regolamenti associati e delle linee guida recentemente emanate. I personaggi famosi che fanno in qualche modo pubblicità sui “social network” dovranno rivelare non solo i compensi monetari che eventualmente percepiscono, ma qualunque forma di vantaggio o incentivo: viaggi o soggiorni in alberghi, regali, sconti premi, visibilità sui media. Dovranno inoltre rendere noti i rapporti intrattenuti con le aziende, nonché quelli dei loro familiari. (Inn)