Business news: Iraq, nel 2022 aumentate esportazioni petrolio per raffinerie cinesi

- Le esportazioni di petrolio iracheno verso 32 raffinerie cinesi indipendenti sono aumentate di circa la metà durante il 2022. Lo ha dichiarato l’amministrazione doganale cinese citata dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo cui è stato registrato un aumento del 45,3 per cento su base annua. In particolare, le esportazioni sono passate dai 63.999 milioni di barili del 2021 ai 92.987 milioni dell’anno successivo, con una media di 7.748 milioni di barili al mese. Secondo la stessa fonte, l’Iraq si è posizionato al quinto posto nella classifica dei maggiori importatori di petrolio per le raffinerie indipendenti della Cina dopo Malesia, Russia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. (Res)