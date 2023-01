Business news: Egitto, intesa tra Egas ed Eni per la riduzione delle emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni ha firmato un memorandum d’intesa sull'integrazione tecnologica per ridurre le emissioni di gas di torcia e su altre tecnologie per la riduzione delle emissioni con la società Egyptian Natural Gas Holding (Egas). Lo riferisce un comunicato stampa del ministero del Petrolio egiziano, secondo cui alla firma dell’intesa hanno preso parte il ministro Tarek el Molla e l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. L'accordo è stato firmato dal presidente di Egas, Magdy Galal, e dal direttore generale Natural Resources di Eni, Guido Brusco. Secondo quanto previsto dal memorandum, le due società studieranno e identificheranno le opportunità disponibili per ridurre le emissioni di gas serra nei progetti del settore petrolifero e del gas in Egitto e prepareranno un piano generale per individuare i vantaggi economici di questi gas. Le parti valuteranno e implementeranno diverse iniziative per ridurre i gas serra, compresa la costruzione di unità elettriche fotovoltaiche e la valutazione delle iniziative di cattura, stoccaggio e utilizzo della CO2. (Cae)