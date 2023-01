Viterbo: incidente a Civita Castellana, un morto e tre feriti gravi, due sono adolescenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo è morto e tre persone, due adolescenti e una donna, sono rimasti gravemente feriti oggi in un incidente stradale avvenuto sulla via Nepesina a Civita Castellana. Lo schianto tra le due auto è avvenuto poco prima delle 15. Una vettura era guidata da una donna di 40anni e l’altra dalla vittima che viaggiava insieme a due adolescenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana che hanno liberato dalle lamiere i quattro corpi, tra i quali anche quello senza vita. I tre superstiti, in condizioni molto gravi, sono stati trasportati, con l’ausilio di due eliambulanze atterrate sul posto, nell’ospedale di Civita Castellana, quello di Viterbo e al Gemelli di Roma.(Rer)