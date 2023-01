Perù: Ue condanna violenze durante le proteste, governo e attori politici riportino la calma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni in Perù sono proseguiti violenti scontri tra manifestanti e forze di polizia: l'Unione europea deplora l'altissimo numero di vittime registrato dall'inizio delle proteste. In una nota del Servizio europeo per l'azione esterna si legge che le proteste sociali pacifiche che rispettano lo stato di diritto sono legittime in una società democratica. "L'Ue ribadisce la sua condanna dei diffusi atti di violenza nonché dell'uso sproporzionato della forza da parte delle forze di sicurezza. Accogliamo con favore la recente visita in Perù della Corte interamericana dei diritti umani per osservare la situazione nel contesto dell'attuale crisi istituzionale e delle proteste sociali, e confidiamo che le istituzioni nazionali indagheranno e assicureranno alla giustizia i responsabili degli abusi o violazioni dei diritti umani. Le attuali crisi sociali e politiche dovrebbero essere affrontate nel pieno rispetto dell'ordine costituzionale, dello stato di diritto e dei diritti umani", si legge nella nota. L'Ue invita "il governo e tutti gli attori politici ad adottare misure urgenti per riportare la calma" e garantire un dialogo inclusivo con la partecipazione della società civile e delle comunità colpite come via d'uscita dalla crisi. L'Ue, conclude la nota, "è pienamente impegnata a sostenere gli sforzi peruviani al riguardo". (Beb)