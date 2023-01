Brasile: Lula tra indigeni yanomami, condizioni “disumane”, dichiarata emergenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lula è stato accompagnato dalla ministra della Salute, Nísia Trindade Lima, e ha spiegato che la sanità deve andare nei villaggi e non aspettare che le persone si rechino nelle città. Il ministero della Salute ha dichiarato l’emergenza sanitaria pubblica di importanza nazionale nel territorio Yanomami e istituito nel territorio il Centro per le operazioni di emergenza nella sanità pubblica, sotto la responsabilità del segretariato per la Salute indigena. Da lunedì 16 gennaio inviati del ministero si trovano nel territorio, che conta più di 30.400 abitanti, e hanno riscontrato tra bambini e anziani condizioni di salute carenti, con grave malnutrizione, oltre a molti casi di malaria, infezioni respiratorie acute e altri problemi. La missione dovrebbe concludersi il 25 gennaio ed entro i successivi 15 giorni dovrebbe essere presentato un rapporto. (Brb)