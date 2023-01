Israele: più di 100.000 manifestanti protestano contro i piani del governo Netanyahu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Sono oltre 100.000 i manifestanti scesi nelle strade di Israele oggi per protestare contro il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu e le modifiche legislative previste, tra cui una controversa revisione del sistema giudiziario. Lo riferiscono funzionari della polizia citati dai media israeliani, secondo cui circa 100.000 persone si sono radunate in via Kaplan e altre 10.000 in piazza Habima a Tel Aviv durante la protesta antigovernativa di stasera. La scorsa settimana erano stati quasi 80.000 i manifestanti riunitisi in piazza Habima e diverse migliaia in più a Gerusalemme e Haifa. È la terza settimana consecutiva che gli israeliani scendono in piazza per protestare in particolare contro le proposte del ministro della Giustizia Yariv Levin relative a cambiamenti per la magistratura, che limiterebbero i poteri di controllo giudiziario dell'Alta corte di giustizia e rafforzerebbero il controllo politico sulla nomina dei giudici, spiega “The Times of Israel”. Moshe Ya'alon, ex ministro della Difesa e leader della mobilitazione, rivolgendosi ai manifestanti a Tel Aviv ha definito il governo di Netanyahu una "dittatura di criminali". "Uno Stato in cui il primo ministro nominerà tutti i giudici ha un nome: dittatura", ha dichiarato Ya'alon, aggiungendo: "Se c'è un Paese al mondo che non può permettersi che la Corte venga distrutta e che la democrazia si trasformi in dittatura, quello è Israele". (Res)