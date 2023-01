Governo: Nordio, mai pensato a dimissioni, nessuna divisione interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ho mai minimamente pensato a dimettermi. In primo luogo perché con la premier siamo in perfetta sintonia. Poi perché le critiche, soprattutto quelle espresse in modo scomposto ed eccentrico, sono uno stimolo a proseguire". Lo afferma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che aggiunge: "Infine perché la mia risoluzione sulla giustizia è passata con 100 voti contro 50 al Senato, e con la stessa percentuale alla Camera, con una standing ovation anche da una parte dell’ opposizione. Le voci sulle nostre divisioni interne sono manifestamente smentite dai voti", conclude. (Rin)