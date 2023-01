Senegal-Usa: Yellen dà il via a progetto di elettrificazione rurale che raggiungerà 350 mila persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yellen è giunta in Senegal ieri, prima tappa di un più ampio viaggio in Africa che toccherà anche Zambia e Sudafrica per concludersi il 28 gennaio. Ieri a Dakar ha incontrato il presidente senegalese, nonché presidente di turno dell’Unione africana, Macky Sall, e il ministro delle Finanze e del bilancio Mamadou Moustapha Ba. Oggi ha visitato l’isola di Gorée, un tempo centro del commercio degli schiavi nell’Africa occidentale. Domani si recherà a Lusaka, in Zambia, dove il giorno seguente visiterà un centro sanitario e parteciperà a un tour per evidenziare gli sforzi congiunti per promuovere la salute globale. Successivamente, sempre a Lusaka, la segretaria Yellen visiterà il centro di distribuzione di Mylan Lab, azienda statunitense che impiega 75 lavoratori nella struttura distribuendo trattamenti antimalarici e antiretrovirali. La segretaria al Tesoro parteciperà quindi a un pranzo con i leader aziendali della Camera di commercio Usa in Zambia, prima di avere una serie di incontri bilaterali con il presidente Hakainde Hichilema, il ministro delle Finanze Situmbeko Musokotwane e il governatore della Banca dello Zambia, Denny Kalyalya. (Was)