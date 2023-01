Business news: SpaceX effettua lancio di un razzo vettore Falcon Heavy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- SpaceX ha effettuato il secondo lancio di un razzo vettore Falcon Heavy in due mesi, dopo una interruzione durata circa tre anni. Il razzo è stato lanciato dal Centro spaziale Kennedy di Cape Canaveral, in Florida. Il Falcon Heavy ha trasportato con successo due satelliti in un'orbita geostazionaria. Circa otto minuti dopo il lancio, i due razzi laterali del Falcon sono rientrati al sito di lancio. Quella dello scorso fine settimana è una missione semi-classificata effettuata per conto della Forza spaziale degli Stati Uniti, nonché il primo lancio spaziale per la sicurezza nazionale Usa dall'inizio del 2023. (Was)