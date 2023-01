Egitto-Italia: portavoce presidenza a "Nova", domani Al Sisi e Tajani discuteranno di migranti ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, riceverà domani mattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con cui discuterà dei fascicoli dell'immigrazione e dell'energia. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Rady. "L'incontro dovrebbe affrontare alcuni importanti fascicoli strategici riguardanti la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, in particolare l'energia, l'alimentazione, l'immigrazione irregolare, l'industria, il commercio e l'attività delle imprese italiane in Egitto, la sicurezza nel Mediterraneo, la lotta al terrorismo e la sicurezza e la cooperazione militare", ha detto Rady. Le parti scambieranno "visioni su questioni politiche di interesse comune, sia nella regione che in ambito internazionale", ha aggiunto Rady. "L'Egitto e l'Italia sono due Paesi cardine nella regione del Mediterraneo e nel contesto regionale", ha proseguito Rady. Infine, ha aggiunto che "l'Egitto è orgoglioso delle sue lunghe e illustri relazioni storiche con l'Italia a livello governativo e tra i popoli". Rady ha dichiarato: "L'Egitto è impaziente di sviluppare le relazioni con l'Italia e di lavorare con Roma nel quadro della solida partnership che unisce i due Paesi per sviluppare tra loro rapporti bilaterali e allargarli verso più ampi orizzonti di proficua cooperazione in tutti i campi e in modo coerente con l'antica storia dei due Paesi e la loro grande civiltà, per il bene dei due popoli amici e per tutta l'umanità". L'ambasciatore Bassam Rady, portavoce ufficiale del presidente Al Sisi dal 2017, è il prossimo ambasciatore d'Egitto in Italia, e dovrebbe assumere presto il suo incarico a Roma. (Cae)