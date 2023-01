Business news: batterie allo stato solido, fotosintesi artificiale priorità della ricerca energetica in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le batterie allo stato solido e la fotosintesi artificiale sono in cima alle priorità dell'attività di ricerca e sviluppo condotta in Giappone nell'ambito energetico. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", che cita ricercatori ed ingegneri giapponesi secondo cui quest'anno il Paese investirà risorse significative per giungere ad applicazioni pratiche delle due tecnologie. Le batterie allo stato solido potrebbero offrire in futuro densità energetiche e tempi di ricarica assai migliori rispetto alle batterie al litio, oltre ad un rischio minore di combustione. Per il momento, però, tali vantaggi restano teorici: il costruttore di automobili Toyota punta a giungere all'impiego commerciale delle batterie allo stato solido dal 2025, cominciando dalle vetture ibride; Honda Motor avvierà una linea di produzione sperimentale il prossimo anno, mentre Nissan Motor vuole arrivare a dotare le sue auto elettriche di batterie allo stato solido entro il 2028. (Git)