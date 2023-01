Serbia-Ungheria: ministro Difesa Vucevic, Budapest alleato più sincero verso integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria è l'amico e l'alleato più aperto e sincero della Serbia nel processo di integrazione europea e il cammino di Belgrado verso l'Unione passa attraverso Budapest. Lo ha detto il ministro della Difesa serbo, Milos Vucevic, dopo l'incontro di oggi nella capitale serba con l'omologo ungherese, Kristóf Szalay-Bobrovniczky. Lo riporta l'agenzia di stampa "Beta". "Budapest ha sempre potuto rappresentare al meglio gli interessi serbi all'interno di tutte le istituzioni Ue", ha detto il ministro della Difesa serbo, affermando che le relazioni tra i due Paesi sono "al massimo storico". Vucevic ha quindi aggiunto di aver "trasmesso e ribadito ancora una volta" all'Ungheria la posizione di Belgrado sulla questione del Kosovo, e ha riferito che la Serbia "è grata per l'impegno delle forze armate ungheresi all'interno della missione Nato Kfor in Kosovo", sia per l'atteggiamento "molto corretto e professionale" sia per l'atteggiamento "giusto e umano" nei confronti della comunità serba. (segue) (Seb)