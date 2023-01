Perù: proteste, ingresso al Machu Picchu sospeso a tempo indeterminato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo gli ultimi dati forniti dal Difensore civico del Perù 45 persone, tra cui un agente, sono morte negli scontri con le Forze di Polizia dall’inizio delle proteste, il 7 dicembre scorso. Altre dieci persone sono morte in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali. Fonti del ministero della Salute hanno stimato oltre 700 feriti.Nei dipartimenti di Cusco, Lima e Puno, nella provincia di Callao e in altre regioni è in vigore lo stato di emergenza, previsto fino a metà febbraio, con coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino (ora locale) nel dipartimento di Puno, uno dei più colpiti. (Brb)