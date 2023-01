Sicurezza: De Corato, Governo al lavoro per risolvere i problemi del sistema carcerario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al Governo siamo al lavoro per risolvere gli enormi problemi del sistema carcerario italiano: Dall'edilizia alla carenza di personale e Agenti in servizio. In particolare, verso questi ultimi, è nostra intenzione tutelarli il più possibile perché, essi, sono stati completamente trascurati e abbandonati dai Governi degli ultimi 10 anni”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia e vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Riccardo De Corato, commentando l’incendio, appiccato nella serata di ieri a un materasso in una cella del Carcere Minorile Beccaria di Milano. “ Da Renzi a Conte fino ad arrivare a Draghi - ricorda l’esponente di Fratelli d’Italia - tutti si sono dimenticati e hanno abbandonato i baschi azzurri. Purtroppo, soprattutto al Beccaria, ci sono problemi che vanno avanti ormai da tanti anni e, il Ministro Nordio, è al lavoro per porre fine a tutto ciò e trovare delle soluzioni concise ed efficaci.”Il Guardasigilli, nei giorni scorsi, lo ha ribadito alle Camere - conclude De Corato - durante il suo discorso e ha fatto, in particolare, riferimento all'attuale situazione carceraria italiana, dicendosi consapevole dei problemi che vi sono. Si dovrà intervenire e revisionare la legge che prevede la detenzione di ristretti adulti fino ai 25 anni di età nelle strutture per minori”. (Com)