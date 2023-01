Pd: Assemblea costituente approva manifesto, il “nuovo partito” si avvia alle primarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio poi ai candidati alla segreteria, che dal palco dell’Assemblea hanno contribuito al dibattito tentando di delineare la propria idea di un nuovo Pd e delle sfide che dovrà affrontare. Elly Schlein ha parlato di “un compito importante”, che non è solo quello di eleggere un segretario o una segretaria o un gruppo dirigente, ma di “scrivere una storia nuova”. Schlein ha ringraziato Letta per un processo che “non era affatto scontato” e sottolineato il “lavoro prezioso” svolto dal Comitato costituente. Dalla candidata alla segretaria, poi, un richiamo alla necessità di “rafforzare gli strumenti di democrazia interna” al partito e di “consultare la base su alcune scelte fondamentali”, per dare parola a quegli iscritti, che “sentono di non avere abbastanza voce”. Serve poi un nuovo metodo di selezione anche della classe dirigente, ha spiegato Schlein: “Selezioniamo i candidati con le primarie per i parlamentari come nel 2013”, ha aggiunto. La vice di Bonaccini in Emilia-Romagna è poi intervenuta anche su uno dei temi caldi dell’attualità politica, il progetto di autonomia differenziata portato avanti dal governo Meloni: “Il disegno di legge di Calderoli va rigettato con forza perché vuole cristallizzare le differenze territoriali esistenti ed è stato portato avanti con forzature che hanno scavallato il dialogo con le regioni e il Parlamento”. (segue) (Rin)