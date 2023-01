Pd: Assemblea costituente approva manifesto, il “nuovo partito” si avvia alle primarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia candidatura alla segreteria del Partito democratico non è per avere qualcosa, ma per provare a dare tutto quello che sono, tutto quello che ho imparato grazie a voi, quello che penso, per il sommo amore che provo per questa comunità”, ha detto Paola De Micheli, terza candidata alla segreteria, che ha poi invitato i colleghi di partito a un comportamento “leale” proprio per il bene della comunità dem: "Troppi danni sono stati generati da un finto unanimismo in tante esperienze di segreteria che poi ci hanno lacerato, hanno messo i dirigenti con le spalle al muro in modo irrecuperabile. Diciamoci le cose in faccia ma con comportamenti leali", ha sottolineato. De Micheli ha poi evidenziato la necessità di “un cambio radicale del modello organizzativo”: “sto diventando la sindacalista degli iscritti, non esiste una associazione senza una valorizzazione dei soci, senza che possano decidere alcunché”. "Non possiamo più permetterci un modello verticistico. Siamo di sinistra, le persone si aspettano un qualcosa in più in fatto di partecipazione. Altrimenti semplicemente non si iscriveranno più", ha concluso. A sottolineare la necessità di un cambio di passo all’interno del partito anche Gianni Cuperlo, il quale ha rimarcato come “questo sia il Congresso più importante da quando il Pd è nato”, perché “in discussione questa volta ci siamo noi, il nostro destino”. “Oggi al governo c’è l’ideologia di una destra che in tre mesi ha mostrato la sua anima”, ha proseguito, e “il dovere che abbiamo è costruire un’alternativa per quando si tornerà a votare”. “Abbiamo scelto di esserci perché pensiamo che la crisi del Partito democratico sia profonda ma che senza questo partito l’Italia sarebbe un paese peggiore”, ha aggiunto. “Ci siamo – ha concluso – per provare a dire a tanti che questo partito può rialzarsi, può riscattarsi e collocare i suoi valori e le sue idee nella storia dell’Italia dei prossimi anni”. (segue) (Rin)