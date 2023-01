Pd: Assemblea costituente approva manifesto, il “nuovo partito” si avvia alle primarie (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia dunque da qui la strada verso le primarie dem. Secondo il nuovo regolamento congressuale, approvato anch’esso oggi, con 11 voti contrari e 24 astenuti, tra il 3 e il 12 febbraio si terrà il voto nei circoli, a cui potranno partecipare solamente i tesserati. Fanno eccezione Lazio e Lombardia, dove ci sarà tempo fino al 19 febbraio. Una volta stabiliti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti tra gli iscritti, il 26 febbraio si svolgeranno le primarie aperte a tutti. Tra le novità per poter votare nei circoli, quella per cui gli iscritti possono rinnovare l'iscrizione entro la data di celebrazione del congresso del circolo al quale sono iscritti, e quella secondo cui i nuovi iscritti possono effettuare l'iscrizione entro il 31 gennaio. Trovata infine la quadra anche sulla possibilità del voto online. Se infatti la regola del voto ai gazebo resta, potranno tuttavia votare online le persone residenti e/o domiciliate all’estero, chi autocertifichi di essere impossibilitato ad andare ai seggi per condizioni di disabilità o malattia e le persone residenti in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione nazionale per il Congresso. Chi vorrà usufruire del voto online, dovrà registrarsi sull’apposita piattaforma entro il 12 febbraio. (Rin)