Lazio 2023: Bonafoni (LcD), Rocca e il programma fantasma

- Il programma "del candidato della Meloni, Francesco Rocca, è ancora un fantasma". Lo afferma in una nota la capolista di Roma della lista Civica D'Amato, Marta Bonafoni. "Dopo aver annunciato, durante la conferenza stampa di presentazione della sua coalizione, che sarebbe stato presentato a breve, per le cittadine e i cittadini del Lazio resta ancora un mistero - spiega -. Questa è una situazione insostenibile, una mancanza di trasparenza estremamente grave. Rocca - aggiunge - aveva detto che il suo programma sarebbe stato chiaro e misurabile, ma in questo momento non è né chiaro né misurabile ma solamente un programma fantasma di cui non c'è traccia da nessuna parte, solo lanci di agenzia, e niente di più. Così come non c'è traccia di un sito web: uno in costruzione e l'altro impossibile da raggiungere. A pochi giorni dal voto - conclude - è assurdo che gli elettori della Regione Lazio siano tenuti all'oscuro sulle proposte per il Lazio del candidato Rocca". (Com)