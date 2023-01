Brasile: Lula tra indigeni yanomami, condizioni “disumane”, dichiarata emergenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, si è recato oggi nello Stato di Roraima, a Boa Vista, per visitare un centro sanitario e incontrare il popolo yanomami. “Sono venuto qui per dire che tratteremo i nostri indigeni come esseri umani”, ha scritto su Twitter. “È importante che la gente sappia che il Brasile ha cambiato governo e ora si occuperà seriamente dei problemi dei più bisognosi”, ha aggiunto. Lula, prossimo alla partenza per l’Argentina, ha sottolineato che non poteva partire prima di recarsi nel Roraima e ha annunciato che ci tornerà a marzo. Il presidente, descrivendo una situazione “disumana”, ha detto che i popoli indigeni devono godere dei diritti all’istruzione e ai trasporti e ha promesso che il governo “prenderà molto sul serio”, la lotta contro l’estrazione mineraria illegale.“Sono venuto qui per prendere un impegno insieme ai nostri ministri. Diamo ai popoli indigeni la dignità che meritano”, ha sintetizzato. (segue) (Brb)