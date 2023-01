Governo: Mollicone (Fd’I), sostegno a modello popolare di accesso a cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro Sangiuliano agli Uffizi è “l'ennesima riprova dell'importanza che per il governo Meloni e la maggioranza ha la valorizzazione del patrimonio culturale, sia esso pubblico o privato”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Cultura della Camera, deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone. “La valorizzazione del sistema museale nazionale – ha proseguito – passerà attraverso la sussidiarietà e un nuovo rapporto pubblico-privato, come già sperimentato con successo nell'esperienza del centrodestra al governo della Capitale che creò specifici circuiti – ‘Roma in scena’ e ‘Roma segreta’". “L'interazione fra discipline e settori con i circuiti museali va incentivata, come già portato avanti con lo spettacolo dal vivo nei musei e la rievocazione storica, come sul modello londinese. Posizioni storicamente portate avanti da Fratelli d'Italia sin dalla fondazione, per un modello di accesso alla cultura popolare”, ha concluso. (Rin)