Serbia: premier Brnabic, Cina sempre al nostro fianco nei momenti difficili

- La Cina è sempre stata al fianco della Serbia, sostenendone l'integrità territoriale e la sovranità. Lo ha detto la prima ministra della Serbia, Ana Brnabic, che, insieme all'ambasciatore cinese, Chen Bo, ha partecipato all'evento che celebra il capodanno lunare a Kalemegdan. Branbic ha sottolineato che la Cina, nonostante le sue dimensioni come Paese e la sua forza, ha sempre avuto rispetto per la Serbia e per ciò che è considerato di interesse nazionale per Belgrado. "Ciò è importante per noi, ci hanno sempre rispettato come partner alla pari. In questo capodanno cinese nel segno del coniglio, avremo bisogno di coraggio ed eroismo per preservare la pace e la prosperità, e so che avremo il sostegno della Repubblica popolare cinese in questo, un fatto che è importante per noi", ha affermato Brnabic. La premier, ricordando che negli ultimi dieci anni le esportazioni verso la Cina sono aumentate di 152 volte e solo negli ultimi tre anni sono triplicate, ha auspicato che entro fine anno sarà firmato l'accordo di libero scambio, "che rafforzerà ulteriormente la nostra amicizia di ferro". (Seb)