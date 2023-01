Elezioni: Gasparri (FI), rafforzare democrazia diretta e coinvolgimento dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo alla manifestazione elettorale di Forza Italia Frosinone, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ha dichiarato: "La riforma presidenzialista è necessaria. E non è una scorciatoia. Perché il tema è sul tappeto ormai da decenni. Rafforzare la democrazia diretta e coinvolgere i cittadini nelle scelte di governo, vuol dire anche favorire una maggiore partecipazione popolare alle elezioni". Secondo il senatore azzurro "l'astensionismo è cresciuto non soltanto per gli errori della classe politica, ma anche per la scarsa efficacia del voto. Non sempre gli elettori hanno potuto, con il loro voto, scegliere i governi. Il Pd - ha aggiunto - è stato uno specialista della capacità di governare occupando poltrone senza aver vinto le elezioni". (segue) (Rin)