Elezioni: Gasparri (FI), rafforzare democrazia diretta e coinvolgimento dei cittadini (2)

- "Pertanto - ha proseguito Gasparri - il presidenzialismo è una scelta fondamentale per rilanciare e rafforzare una democrazia partecipata e decidente. Poi sulle formule è giusto che ci sia un confronto e che si ricerchi una convergenza in Parlamento. Ma non è certo Enrico Letta che detta l'agenda. Ha fallito alla guida dei governi, ha fallito alla guida del suo partito. Ne ha preso atto e sta per lasciare il suo incarico. Lasci il confronto ad altri. E per quanto riguarda Forza Italia un dialogo a trecentosessanta gradi su questi temi è una priorità e un dovere della democrazia. Ma nello stesso tempo bisogna decidere sia sul presidenzialismo, sia sui poteri di Roma capitale che sull'aggiornamento del sistema delle autonomie", ha concluso il vicepresidente del Senato. (Rin)