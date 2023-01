Senegal-Usa: Yellen dà il via a progetto di elettrificazione rurale che raggiungerà 350 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, in visita in Senegal, ha inaugurato oggi un progetto di elettrificazione rurale guidato dalla compagnia Weldy Lamont, che ha sede nell’Illinois. Il progetto porterà l’elettricità a circa 350 mila persone e includerà una rete solare in grado di alimentare 70 villaggi. Nel contempo saranno creati circa 500 posti di lavoro in 14 Stati Usa. Yellen, si legge in un comunicato del dipartimento del Tesoro, ha espresso soddisfazione per il progetto, realizzato con l’assistenza tecnica dell’iniziativa a guida statunitense Power Africa e con un prestito di 91 milioni di dollari garantito dall’Export-Import Bank (Exim). La segretaria al Tesoro ha sottolineato che il Senegal ha un tasso di elettrificazione del 70-80 per cento, tra i più alti dell’Africa subsahariana, ma che “permangono notevoli disparità tra l’accesso urbano e rurale all’elettricità”. Il progetto aiuterà il Paese ad avvicinarsi al suo obiettivo di accesso universale all’elettricità entro il 2025. Power Africa, ha ricordato Yellen, ha contribuito a collegare alla rete elettrica 165 milioni di persone e il governo degli Stati Uniti dal 2021 ha contribuito a facilitare più di 800 accordi commerciali e di investimento bilaterali in 47 Paesi africani, per un valore totale stimato di oltre 18 miliardi di dollari. (segue) (Was)