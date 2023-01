Lombardia 2023: Majorino, grazie a Bonacini per il caloroso sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio Stefano per il caloroso sostegno che ancora oggi ha voluto rinnovare alla mia candidatura e al nostro progetto per conquistare la guida della Regione Lombardia. Possiamo farcela grazie all’unita’ che vi è intorno al mio nome e a quello di Alessio D’Amato cui va il mio più caloroso in bocca al lupo. Possiamo farcela tutto insieme”. Lo afferma in una nota il candidato Presidente della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino a seguito delle parole di Stefano Bonaccini. (Com)