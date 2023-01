Lazio 2023: Pompeo (Pd), mia proposta è tariffa annuale tpl agevolata per tutti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo, poi, rilancia anche la misura relativa ai collegamenti veloci su rotaia: la fermata Tav a Frosinone "che consentirebbe di ridurre notevolmente i tempi per raggiungere Roma e Napoli, snellendo non poco il volume di traffico giornaliero per lavoratori e studenti universitari", sottolinea. "Innegabile l'importanza strategica e logistica della stazione Tav in provincia di Frosinone, non soltanto perché indispensabile per i collegamenti regionali, ma anche per quelli con le aree interne e la vicina regione Abruzzo - conclude -. Un investimento che si traduce direttamente nella crescita e nello sviluppo di tutto il centro Italia favorendo anche il settore del turismo e di cui, insieme al presidente Stirpe, parlammo con l'allora ministro alle Infrastrutture, Giovannini. Una proposta che deve essere assolutamente rilanciata e tradotta in realtà: per essere davvero un Paese moderno dobbiamo, prima di tutto, essere efficienti nei trasporti e solidi nelle infrastrutture". (Com)