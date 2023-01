Lombardia 2023: Ambrosini Orefice (Fd'I), a Milano pubblicità elettorali su alcuni autobus, Atm le elimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su alcuni bus Atm che circolano per Milano è possibile, ancora oggi, vedere le pubblicità elettorali di alcuni candidati alle regionali del 12 e 13 febbraio. Vorrei ricordare che siamo in periodo di par condicio e la legge vieta espressamente la pubblicazione di simili comunicazioni elettorali al di fuori dagli spazi per le affissioni". Così afferma in una nota Stefania Ambrosini Orefice, candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali. "Capisco che i candidati in questione possano non aver notato il permanere della loro immagine sui mezzi pubblici, ma di certo in Atm dovrebbero essere più attenti ed eliminare immediatamente queste pubblicità. Le regole valgono per tutti, ancora di più in periodo di par condicio". (Com)