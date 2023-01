Pd: Letta, oggi è primavera del nuovo partito, giornata dell'orgoglio ritrovato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi non è solo la giornata della primavera del nuovo Pd ma anche dell’orgoglio dopo mesi in cui abbiamo subito di tutti i colori”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in conclusione all’assemblea nazionale del Pd, in corso a Roma. "Oggi è la giornata del nostro orgoglio ritrovato, oggi è finito l'inverno, è tornata la primavera", ha aggiunto. Rivolgendosi ai candidati alle primarie del partito, Letta ha concluso: “Qualcuno di voi sarà leader, sono sicuro che vincerete le prossime elezioni politiche e avrete stagioni nella quali gli stessi che ci hanno preso in giro e ce ne hanno dette tante torneranno a bussare alla porta”.(Rin)