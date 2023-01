Credito: Enria (Bce), settore bancario europeo in posizione più solida rispetto al passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore bancario europeo è in una posizione molto più solida rispetto al passato e quindi, nonostante la pandemia di Covid-19, la guerra in Ucraina, lo shock energetico e anche una certa volatilità nei mercati finanziari, la posizione patrimoniale delle banche è molto forte. Lo ha detto Andrea Enria, presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, al quotidiano greco “Kathimerini”. “È proseguita la pulizia dei bilanci delle banche in termini di crediti deteriorati (Npl), per cui l'indice ha continuato a diminuire e la redditività è tornata in ripresa. Il 2022 è stato un anno sorprendentemente positivo. Dico ‘sorprendentemente’ nel senso che le aspettative degli investitori sono state superate in tutti i trimestri che abbiamo visto finora. Quindi è stato un anno molto positivo per le banche. Inoltre, i tassi di interesse hanno giocato positivamente in termini di redditività”, ha detto Enria. (segue) (Gra)