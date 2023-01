Credito: Enria (Bce), settore bancario europeo in posizione più solida rispetto al passato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questi messaggi generali valgono anche per le banche greche. Anche le banche greche vanno elogiate per i progressi compiuti nello smaltimento dei crediti deteriorati, nella pulizia dei bilanci, nella riduzione dei costi, diventando più efficienti, più focalizzate”, ha affermato il funzionario della Bce. “Certo, diciamo, prima di tutto, che ci sono situazioni diverse tra banche diverse, ma comunque, in generale, il settore è in una posizione molto più forte. È ancora sulla via della normalizzazione, quindi c'è ancora una certa distanza dalle controparti negli altri Paesi dell'Unione Europea, ma gli sforzi compiuti sono stati enormi e i progressi sono stati molto positivi”, ha detto Enria. (Gra)