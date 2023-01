Roma: Mattia (Pd), ennesimo tentato femminicidio, necessarie politiche pubbliche e cambio cultura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio "siamo sempre stati in prima fila: gratuito patrocinio per le donne vittime di violenza, potenziamento della rete dei Centri anti violenza e delle case rifugio, anche negli atenei del Lazio, sostegno ai luoghi delle donne e agli orfani di femminicidio - aggiunge Mattia -. E ancora: dal reddito di libertà, ai progetti di reinserimento lavorativo per contrastare la violenza economica supportando l'autodeterminazione e l'indipendenza femminile con al centro il lavoro e i talenti delle donne. Ma le politiche pubbliche da sole non bastano - conclude -, occorre un cambio di mentalità diffuso, una nuova sensibilità trasversale che interessi tutte e tutti, dalle strade ai luoghi di lavoro passando per le scuole, per combattere alla radice la cultura che alimenta la violenza come fenomeno strutturale e dramma nel sistema di convivenza sociale". (Com)