Perù: proseguono le proteste a Lima e in altre aree del Paese, uno morto a Puno (2)

- Dall’altro ieri migliaia di persone sono confluite da varie regioni del Paese nella capitale per la cosiddetta “Toma de Lima” (presa di Lima). I manifestanti chiedono la scarcerazione dell’ex presidente Pedro Castillo, arrestato il 7 dicembre 2022 con l’accusa di “ribellione”, le dimissioni dell’attuale presidente, Dina Boluarte, e un ritorno alle urne per eleggere un nuovo presidente e un nuovo parlamento. Oltre undicimila agenti sono stati dispiegati nella capitale in previsione delle manifestazioni. In diversi punti della capitale si sono registrati scontri tra manifestanti e agenti, che ha fatto largo uso di lacrimogeni. La presidente Boluarte ha accusato i manifestanti di essere “finanziati” e ha ribadito che non lascerà il suo incarico. Si è congratulata con la Polizia nazionale e ha affermato che tutti gli atti di violenza saranno oggetto di indagine. (segue) (Brb)